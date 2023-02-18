تشكيل أرسنال المتوقع في مهمة الليلة أمام أستون فيلا

ياسر رشاد - القاهرة - ساعات قليلة تفصلنا عن مباراة من العيار الثقيل يقودها فريق أرسنال الباحث عن استعادة صدارة الدوري الإنجليزي، وذلك عندما يلتقي مع نظيره أستون فيلا.

ويلتقي فريقي أرسنال وأستون فيلا ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإنجليزي، والتي يحتضنها ملعب "فيلا بارك".

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تشكيل أرسنال المتوقع أمام أستون فيلا:

من المنتظر أن يدفع مايكل أرتيتا، المدير الفني لفريق أرسنال، بالقوة الضاربة في مباراة اليوم، حيث لا بديل عن الفوز الليلة أمام الجانرز من أجل استعادة صدارة الدروي الإنجليزي التي خطفها مانشستر سيتي عقب فوزه الأخير على أرسنال.

ليكون تشكيل أرسنال المتوقع أمام أستون فيلا كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: زينشينكو، جابرييل، ويليام ساليبا، بن وايت.

خط الوسط: توماس بارتي، مارتن أوديجارد، جرانيت تشاكا.

خط الهجوم: إيدي نيكيتاه، جابرييل مارتينيلي، بوكايو ساكا.

موعد مباراة أستون فيلا وأرسنال:

من المقرر أن تنطلق مباراة أرسنال وأستون فيلا في تمام الساعة الثانية ونصف مساءً بتوقيت القاهرة، وسوف تذاع عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

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