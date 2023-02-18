شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على بديل جالتييه المنتظر حال السقوط أمام البايرن.. مدرب مفاجئ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية فرنسية أن مباراة البايرن وباريس القادمة، فى إياب دور ال 16 من دوري أبطال أوروبا، تعد بمثابة الفرصة الأخيرة للمدرب الفرنسي كيرستوف جالتييه، المدير الفني الحالي لباريس سان جيرمان من أجل البقاء مع الفريق الباريسي.

حيث أكدت بعض المصادر داخل معقل الفريق الباريسي، أنه فى حالة سقوط باريس والخروج من دوري الأبطال هذا الموسم، ستقوم إدارة الفريق الباريسي بالإطاحة مباشرة بالمدرب الفرنسي، وعدم الإنتظار إلى نهاية الموسم.

فى الوقت التى فجرت فيه بعض التقارير مفاجأة كبري، حول توصل مسئولي باريس لإتفاق مبدئي حول التعاقد مع المدرب البرتغالي المخضرم جوزيه مورينيو، المدير الفني الحالي لفريق روما، والذي أبدي موافقته على قيادة باريس خلال المرحلة القادمة.



جالتييه فى مهمة إنتحارية أمام البايرن

ويري البعض أن باريس سيكون فى مثابة مهمة إنتحارية حينما يواجه البايرن، فى إياب دور ال 16 من منافسات دوري الأبطال، خاصة أن المباراة الأولي أنتهت بسقوط باريس فى داره، بجانب أن الفريق البافاري لم يخسر منذ أكثر من موسمين في اليانز أرينا.



موعد مبارة الإياب بين البايرن وباريس

وتقام مباراة الإياب التي سوف تجمع بين فريقي بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي، يوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر مارس المقبل.

حيث ستنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر بتوقيت أبوظبي.