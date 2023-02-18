الامارات | غرامة كبيرة على نجم سابق للسلة الأميركية بسبب "العملات المشفرة"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت سلطات ضبط الأسواق المالية الأميركية أمس تغريم نجم بوسطن سلتيكس السابق بول بيرس 1.4 مليون دولار، بسبب مزاعم مضللة بشأن العملات المشفرة. وأوضحت لجنة الأوراق المالية والبورصات في بيان أن بيرس اتُهم بالإعلان عن العملة المشفرة إذريوماكس (إيماكس) دون تحديد أنه حصل على أجر مقابل القيام بذلك.

بيرس الملقب بـ"الحقيقة" والذي خاض مباراة كل النجوم 10 مرات، لم يقل الحقيقة هذه المرة: كشفت لجنة الأوراق المالية والبورصات أن اللاعب حصل على ما يعادل 244 ألف دولار (228 ألف يورو) للترويج لهذه العملة المشفرة. ونشر لاعب سلتيكس السابق البالغ من العمر 45 عامًا والذي قاد بوسطن الى لقب الدوري الاميركي للمحترفين في عام 2008، صورا لحساب يظهر قدرًا كبيرًا من عملة (إيماكس) وأرباحًا كبيرة مرتبطة بهذه العملة الرقمية، فيما كانت مقتنياته أقل بكثير.

وقال رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات غاري غينسلر "هذه القضية تذكير آخر للمشاهير: ينص القانون على أنه يجب عليكم الكشف للجمهور عن من يدفع لكم ومقدار الترويج للاستثمارات في الأوراق المالية، ولا يمكنكم أن تكذبوا على المستثمرين". وأضاف "عندما يوافق المشاهير على دعم فرص الاستثمار، يتعين على المستثمرين إلى توخي الحذر للتحقق من أن هذه الاستثمارات مناسبة لهم ويحتاجون إلى معرفة سبب قيام المشاهير بذلك".