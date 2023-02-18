ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تعرف على القناة التي ستتولى نقل مباراة الهلال السوداني والأهلي المصري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا والبث المباشر.

ويستضيف فريق الهلال على ملعبه نظيره الأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2023 ضمن المجموعة الثانية.

الأهلي من جانبه لم يلعب مباراته الأولى في دور المجموعات ضد القطن الكاميروني بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، بينما خسر الهلال 0-1 خارج الديار أمام صن داونز الجنوب إفريقي بطل نسخة 2016.

ويتصدر صن داونز المجموعة الثانية لدوري أبطال إفريقيا برصيد 6 نقاط بعد الفوز على القطن يوم الجمعة في الجولة الثانية 3-1.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والهلال في دوري أبطال إفريقيا؟



تنقل مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وستنقل مباراة الهلال والأهلي على الهواء مباشرة عبر قناة beIN Sports HD 4.

البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي



يمكن متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والأهلي في دوري أبطال إفريقيا عبر طريقتين.

كيف تغير الهلال السوداني منذ المشاركة الماضية في دوري أبطال إفريقيا؟



أما الطريقة الأولى فهي الاشتراك في تطبيق "تود" المنصة الإعلامية لشبكة "بي إن سبورتس"، بينما الثانية الاشتراك في خدمة "بي إن كونكت".

تردد قناة بي إن سبورتس 4 الناقلة لمباراة الهلال والأهلي

القمر: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

تنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة والخرطوم، الرابعة بتوقيت مكة المكرمة، الخامسة بتوقيت أبوظبي.



تشكيل الهلال المتوقع أمام الأهلي

حراسة المرمى: علي أبو عشرين.

الدفاع: إيمورو إبراهيم وعثماني ضيوف وأطهر الطاهر والطيب عبدالرازق.

الوسط: ولي الدين بوجبا وديفيد أباجنا وعبدون أجاجون.

الهجوم: أنس السعيد وليليبو مكابي ومحمد عبدالرحمن.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني وعلي معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي.

الوسط: حمدي فتحي وآليو ديانج وأحمد القندوسي.

الهجوم: محمد شريف وحسين الشحات وأحمد عبدالقادر.