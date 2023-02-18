شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواجه الهلال السودانى اليوم بدون 9 لاعبين.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على الهلال السودانى فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويفقد الاهلى جهود 9 لاعبين أمام الهلال السودانى هم أكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية وبرونو سافيو للإصابة، وخالد عبد الفتاح بسبب الإيقاف، كما يغيب الرباعي محمد الضاوي، كريم الدبيس، رأفت خليل وعبد الرحمن رشدان بسبب تواجدهم فى بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

الهلال السوداني خسر مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقي، بهدف دون رد، فى افتتاح مشواره في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فيما تأجلت مباراة ضد القطن الكاميرونى فى دور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية” التى احتضنتها الملاعب المغربية قبل أيام.