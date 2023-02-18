شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جابر :هدفنا الأول التتويج بأمم أفريقيا.. ولا نفكر فى السنغال الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمود جابر، المدير الفني لمنتخب الشباب، أن المنتخب هدفه الأول هو الفوز بلقب بطولة أفريقيا وسيقاتل لتحقيق هذا الهدف، وليس فقط التأهل لكأس العالم. وأضاف جابر أنه يفكر حاليا فى مباراة موزمبيق غدا، ولا يفكر فى السنغال الآن.

وأسفرت قرعة بطولة أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة عن وقوع منتخب مصر فى المجموعة الأولى التى تضم موزمبيق والسنغال ونيجيريا، وتقام البطولة على ثلاثة ملاعب فى القاهرة والإسكندرية والإسماعيلى.

وكان منتخب الشباب أعلن أسماء 26 لاعبا للبطولة هم: "في حراسة المرمى: أحمد نادر السيد – كريم أحمد نبيل – مصطفى مخلوف، والدفاع: عبد الرحمن رشدان – عبد الرحمن جودة – عمر فايد – يوسف شعبان – أحمد رضا – إياد العسقلاني – إسلام عبد الله متولي – كريم الدبيس – رأفت خليل – خالد عوض – محمود أحمد مرسي، وخط الوسط: محمد فارس – طارق علاء – عمر الساعي – ماجد هاني – محمد حمدي – أحمد عبد الرحيم إيشو – أحمد نادر حواش – يوسف العزب، وفي الهجوم كل من أحمد شريف - محمود مرسي - صلاح باشا - يوسف حسن - عبد الرحمن زكي - أحمد نادر حواش.