شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه كينيا في تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا لسيدات السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب سيدات السلة بقيادة إيهاب الألفي المدير الفني مع نظيره الكينى فى رابع جولات تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة أفريقيا والمقامة في أوغندا.

وحقق المنتخب الفوز في أول مباريات التصفيات على حساب جنوب السودان بنتيجة 83 – 68 بينما خسر أمام أوغندا فى المباراة الثانية بنتيجة 86/85 واستعادة نغمة الفوز أمام رواندا بنتيجة 102/56

كان المنتخب حصل على راحة اول امس مثل بقية منتخبات البطولة فى مجموعته ثم استأنف المنافسات امس ويكملها اليوم.

تضم قائمة المنتخب فى البطولة كلا من أسرار ماجد - ثريا محمد - حبيبة الجيزاوي - رضوى سالم - رنيم الجداوي - ريم موسى - فاطمة ممدوح - فريدة مدحت - ميرال أشرف - نادين السلعاوي - نورهان فؤاد – يارا أسامة.

ويتكون الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب من:

إيهاب الالفي ( مدير فني)

أحمد ابراهيم (مدرب عام )

أحمد عبدالمطلب ( مدرب مساعد )

آلاء مصطفي ( اداري الفريق )

جيرمين عوني (طبيب)

فريد سمير ( مخطط احمال )

محمد جابر ( محلل اداء)