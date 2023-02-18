شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تبدأ رحلة العودة إلى القاهرة بعد مواجهة المريخ السوداني فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مطار بنغازي فى الحادية عشرة والنصف ظهر اليوم عائدة إلى القاهرة، بعد خوض مباراة المريخ السوداني فى بطولة دوري أبطال أفريقيا بالأمس.

وتعادل فريق الزمالك مع المريخ السوداني بدون أهداف فى المباراة التي أقيمت باستاد شهداء بنينا فى إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، ليحصد الأبيض أول نقطة له بالمجموعة الرابعة ليحتل المركز الثالث، كما رفع المريخ رصيده إلى نقطة أيضا يحتل بها المركز الأخير.

جدير بالذكر أن الزمالك يستعد لخوض مباراة الترجي التونسي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل فى تونس.