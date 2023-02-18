شكرا لقرائتكم خبر عن تعرّف على برنامج الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني اليوم بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي برنامجًا خاصًا للاعبين قبل مواجهة الهلال السوداني فى الثالثة عصر اليوم، على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتضمن برنامج اليوم تناول وجبة الإفطار فى التاسعة والنصف صباحًا، وجبة الغداء في الحادية عشرة والنصف، ثم يعقد الجهاز الفني المحاضرة الفنية فى الواحدة إلا الربع ظهرًا، ثم التحرك إلى ملعب الجوهرة الزرقاء فى الواحدة والربع.

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد أسفر عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدى الحارس الطاقم البرتقالي الكامل، بينما يرتدي الهلال السوداني الطاقم الأزرق الكامل.

وتم الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريقين والتأكيد على موعد الوصول إلى ملعب الجوهرة الزرقاء.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، التي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.