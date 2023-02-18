شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام مميزة للأهلي فى دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة الهلال السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى الفريق الأول لكرة بالنادي الأهلي، فى الثالثة عصر اليوم، مع الهلال السوداني، فى إطار مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2022-2023، وتقام المباراة على ملعب الجوهرة الزرقاء بمدينة أم درمان.

اللقاء يعتبر افتتاح مباريات دوري المجموعات للنادي الأهلي، بعد تأجيل مباراته الأولى فى المجموعة مع القطن الكاميروني؛ بسبب مشاركة الفريق فى بطولة كأس العالم للأندية، التى أقيمت بالمملكة المغربية مطلع فبراير الجارى، بينما هى المباراة الثانية لنادي الهلال السوداني الذى خسر مباراته الأولى أمام نادى صن داونز الجنوب أفريقى على ملعب الأخير بهدف دون مقابل.

ومنذ تنظيم بطولة دوري أبطال أفريقيا بنظام المجموعات عام1997، وصل الأهلي لدوري المجموعات للمرة العشرين فى تاريخه خلال 27 نسخة أقيمت بنظام المجموعات، وحقق الأهلي الفوز بكأس البطولة عشر مرات، ويحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها، يليه كل من نادى مازيمبي ونادي الزمالك برصيد خمسة ألقاب لكل منهما.

وعبر تاريخه بالبطولات الأفريقية؛ التقى الأهلي مع الأندية السودانية فى عشر مواجهات، وكانت أمام نادي الهلال ونادي المريخ، أقيمت خلالها عشرون مباراة، فاز الأهلي فىي إحدى عشرة مباراة، وتعادل فى ست مباريات، وخسر فى ثلاثة، وأحرز مهاجموه ثلاثين هدفًا، واستقبلت شباكه ستة عشر هدفاً.

ومع الهلال السوداني، أقيمت عشر مباريات فى خمس مواجهات، فاز الأهلي في أربع مباريات، وتعادل فى أربع وخسر مباراتين، وأحرز لاعبوه ثمانية أهداف، واستقبلت شباكه ستة أهداف، وكانت أهم المواجهات في نهائي بطولة إفريقيا لأبطال الدوري 1987،عندما تعادل الفريقان في الخرطوم بدون أهداف، وفاز الأهلي بالقاهرة بهدفين أحرزهما أيمن شوقي وجمال الثعلب مدافع الهلال في مرمى فريقه، وفاز الأهلي بكأس البطولة للمرة الثانية في تاريخه.