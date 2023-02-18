شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتصدر ترتيب دورى سيدات اليد قبل انطلاق الجولة الثامنة بالمرحلة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق سيدات كرة اليد بالنادى الأهلى جدول ترتيب المرحلة الثانية بالدورى للموسم المحلى 2022/ 2023 قبل مواجهات الجولة الثامنة المقرر لها اليوم، السبت، وذلك برصيد 20 نقطة.

فيما يحل فريق الشمس ثانيا برصيد 17 نقطة، يليه سبورتنج فى المركز الثالث بصيد 16 نقطة، ثم سموحة رابعا برصيد 15 نقطة، وبعده الزمالك فى المركز الخامس بنفس الرصيد لفارق الأهداف.



جدول سيدات اليد

تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية فى الجولة الثامنة من المرحلة الثانية بدورى عمومى سيدات اليد للموسم المحلى 2022/2023. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، سبورتنج مع المعادى والجزيرة مع الشمس وسموحة مع الزمالك والطيران مع الأهلى.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس المقبل موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية، والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.