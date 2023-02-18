عمر كمال يشارك فى التدريبات الجماعية لفيوتشر استعدادا لمواجهة بيراميدز

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القاهرة - سامية سيد - شارك عمر كمال عبد الواحد فى التدريبات الجماعية لفيوتشر استعدادا للقاء الفريق المرتقب أمام بيراميدز، فى مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان عمر كمال عبد الواحد قد خاض تدريبات منفردة خلال الفترة الماضية على هامش المران الجماعي لفريقه، بعد تعافيه من إصابة الركبة التى أبعدته عن المشاركة فى المباريات الأخيرة مع فيوتشر.

ويختتم فريق الكرة الأول بنادي فيوتشر، اليوم السبت، استعداداته لمواجهة بيراميدز، في المباراة التى تجمع الفريقين غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث أوقعت القرعة بيراميدز وفيوتشر فى مجموعة واحدة برفقة الجيش الملكي المغربي وإسكو دي كارا التوجولي.

ويحشد على ماهر المدير الفني لفيوتشر كافة أسلحته الهجومية، وأبرزها محمد رضا بوبو ومروان محسن وعمر السعيد وناصر ماهر، استعدادا للقاء المرتقب.

كما يعقد الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر وبيراميدز، اليوم السبت، وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" قد حدد موعد وحكام مباراة فيوتشر في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، وتقرر أن تقام المباراة غداً الأحد 19 فبراير، في السادسة مساء، على استاد السلام، في ثاني الجولات بعدما حصد كل فريق نقطة بالتعادل في الجولة الأولى.

ويدير اللقاء طاقم حكام من الجزائر، بقيادة الحكم مصطفى غربال، ويساعده مواطنه مقرن قراري، المساعد الأول، وإبراهيم الحامولي المساعد الثاني، ولطفي بيكوسا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، باساجاوا آسفو من أثيوبيا، ويراقب الحكام، آثانثي نيكبوتو من رواندا، والمنسق العام إيبو فايي من جامبيا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي من مصر، وموسى بالي من جامبيا منسقا أمنيًا للقاء.

وخطف الجيش الملكي صدارة المجموعة الثالثة، بعدما تعادل في الجولة الأولى مع بيراميدز بهدفين لمثلهما، في اللقاء الذي أقيم بالقاهرة، بينما احتل بيراميدز المركز الثانى وإسكو دى كارا التوجولي فى المركز الثالث برصيد نقطة، وفيوتشر فى المركز الرابع والأخير بنفس الرصيد أيضاً نقطة واحدة، بعدما تعادل الفريقان في المباراة التي أقيمت بتوجو هدف لمثله.

ورفع فيوتشر رصيده في الدوري الممتاز، إلى النقطة 37 متساوياً مع النادي الأهلي، وخاض فيوتشر 18 مباراة بالدوري، فاز في 10 لقاءات وتعادل في 7 أخرى وخسر مباراة واحدة، وسجل لاعبو فيوتشر 25 هدفاً واستقبلت شباكهم 13 هدفاً آخر.