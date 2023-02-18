شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام الهلال.. الشحات وعبد القادر وشريف فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على الهلال السودانى فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الهلال السودانى واستغلال إقامة المباراة بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان دون حضور الجماهير، تنفيذًا لعقوبات الاتحاد الأفريقى.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الهلال مكونا من:

حارس المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، علي معلول

خط الوسط: حمد فتحي، آليو ديانج ، محمد مجدي أفشة

خط الهجوم: حسين الشحات، أحمد عبد القادر، محمد شريف

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

الهلال السوداني خسر مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقي، بهدف دون رد، فى افتتاح مشواره في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.