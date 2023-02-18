شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يضع الرتوش الأخيرة على صفقة المدافع الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولي النادى الاسماعيلى الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع المدافع الفلسطيني سعدو عبد السلام تمهيداً للإعلان عنها بشكل رسمي بعد أن قضى اللاعب فترة معايشة مع الدراويش ونال استحسان الجهاز الفني بقيادة أحمد حسام ميدو.

ومن المقررأن يتم قيد اللاعب بكشوفات النادى الإسماعيلي لدى سيستم إدارة شئون اللاعبين فى الجبلاية كلاعب مصري وفقا للوائح اتحاد الكرة التي تعامل اللاعب الفلسطيني معاملة اللاعب المصري.

ويتطلع مجلس إدارة الدراويش برئاسة اللواء أبو بكر الحديدى إلى التنسيق مع الجهاز الفني في إبرام تعاقدات علي مستوى عالٍ وهو ما يسهم في تحسن نتائج الفريق في الفترة القادمة.

على صعيد مختلف، وضع مجدى الباز رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاسماعيلى برنامج لتجهيز صالح جمعة صانع ألعاب الفريق لمواجهة غزل المحلة.

ويعانى صالح جمعة من شد في عضلات البطن عقب انتظامه في التدريبات الجماعية للدراويش بعد تنفيذه برنامج بدنى برفقة طارق الباروكى مخطط الاحمال لإستعادة فورمته الفنية والبدنية استعداداً للدور الثانى من الدوري.