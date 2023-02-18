شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مجموعة الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا قبل مواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاهلى ضيفاً ثقيلا على الهلال السودانى فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الهلال السودانى واستغلال إقامة المباراة بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان دون حضور الجماهير.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسختى 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

الهلال السوداني خسر مباراته أمام صن داونز الجنوب أفريقي، بهدف دون رد، فى افتتاح مشواره في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

فيما تأجلت مباراة ضد القطن الكاميروني في دور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية” التي احتضنتها الملاعب المغربية قبل أيام.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- صن داونز - المركز الأول - 6 نقاط

2- الأهلي - المركز الثاني - دون نقاط

3- القطن الكاميروني - المركز الثالث - دون نقاط

4- الهلال السوداني - المركز الرابع - دون نقاط.