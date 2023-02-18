شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى ثامن جولات المرحلة الثانية من دورى سيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم، السبت، مواجهات قوية فى الجولة الثامنة من المرحلة الثانية بدورى عمومى سيدات اليد للموسم المحلى 2022/2023. وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من، سبورتنج مع المعادى والجزيرة مع الشمس وسموحة مع الزمالك والطيران مع الأهلى.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس المقبل موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى.

كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية، والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.