شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلي تغادر السودان مساء اليوم بعد مواجهة الهلال لدخول معسكر بأسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة العامري فاروق نائب رئيس النادي، السودان فى التاسعة مساء اليوم، متوجهة إلى مدينة أسوان، وذلك عقب مواجهة الهلال التي تقام فى الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات.

ويستعد الأهلي مباشرة بعد لقاء الهلال، للمباراة المرتقبة أمام أسوان، ضمن منافسات الأسبوع رقم 19 لبطولة الدوري الممتاز، والمقرر لها يوم الثلاثاء المقبل.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتى تضم كلا من، ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، والقطن الكاميروني.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

الهلال السوداني خسر مباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، في افتتاح مشواره في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.