شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب شباب الطائرة يواجه الجزيرة الإماراتى اليوم فى بطولة العين الودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة للشباب، بقيادة مديره الفنى هانى مصيلحى، نظيره الجزيرة الإماراتى اليوم فى أولى مواجهات بطولة العين الودية للطائرة، والتى تقام في الإمارات خلال الفترة من 17 فبراير الجاري وحتى 21 من الشهر نفسه، فى إطار استعدادات شباب الفراعنة لبطولة كأس العالم.
ويخوض منتخب مصر مباراته الأولي أمام نظيره الجزيرة الإماراتي يوم 18 فبراير على الصالة الرئيسية استاد خليفة بن زايد.
بينما ستكون المواجهة الثانية لشباب الفراعنة أمام عمان العماني، يوم 19 فبراير على الصالة الرئيسية لاستاد خليفة بن زايد.
ويلعب منتخبنا أمام العين الإماراتي، في المواجهة الثالثة يوم 21 فبراير على استاد خليفة بن زايد.
يذكر أن منتخب مصر للكرة الطائرة تحت 21 سنة توج ببطولة إفريقيا للشباب والتي احتضنتها تونس في شهر أغسطس الماضي على حساب المنتخب التونسي بنتيجة 3/1، وتأهل إلى كأس العالم.