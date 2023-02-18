شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للاعبي الأهلي قبل التوجه لملعب الجوهرة الزرقاء لمواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبي الفريق في الواحدة إلا الربع ظهرًا، استعدادًا لمواجهة الهلال السوداني فى الثالثة عصر اليوم على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات بدور أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يراجع كولر خطة اللعب التى استقر عليها، والدور المطلوب من كل لاعب خلال المباراة.

وتتحرك بعثة الأهلي في الواحدة والربع ظهرًا إلى ملعب الجوهرة الزرقاء استعدادًا للمباراة.

وكان الاجتماع الفني للمباراة قد أسفر عن ارتداء الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم البرتقالي الكامل، بينما يرتدي الهلال السوداني الطاقم الأزرق الكامل.

وتم الاتفاق على كافة الجوانب الإدارية والتنظيمية الخاصة بمباراة الفريقين، والتأكيد على موعد الوصول إلى ملعب الجوهرة الزرقاء.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، التي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي والهلال السوداني والقطن الكاميروني.