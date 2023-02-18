شكرا لقرائتكم خبر عن نجم باريس سان جيرمان يطالب بالتعاقد مع زيدان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - لا يزال اسم الفرنسي زين الدين زيدان مطروحا ويتصدر عناوين الصحف الفرنسية ولكن هذه المرة من أجل تولي قيادة فريق باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة في ظل وجود اتجاه للتعاقد معه لقيادة الفريق.

وكشفت بعض التقارير الصحفية أن لاعبي باريس سان جيرمان قاموا بالتفاعل مع تلك الأنباء والتي تؤكد اقتراب التعاقد مع لمدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد.

وأفادت العديد من التقارير الصحفية مؤخرًا أن باريس سان جيرمان يدرس في الفترة الحالي إقالة المدرب كريستوف جالتيه، في حال الخروج من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ، وتعيين زيدان بدلا منه.

نجم باريس سان جيرمان يريد زيدان

وأكدت شبكة لو سبورت 10 الفرنسية بأن الاتجاه الآن داخل غرفة الملابس هو إقالة المدير الفني الحالي وتعيين زين الدين زيدان بشكل فوري.

وأفادت الشبكة أن هناك أحد النجوم الكبار داخل فريق باريس سان جيرمان تفاعل مع هذه الأنباء وقال:"إذا كان زيدان يستطيع المجيء اليوم، سيكون ذلك أفضل من أن ننتظر للغد".

يذكر أن الفرنسي زين الدين زيدان لم يقم بشغل أي منصب منذ انتهاء ولايته الثانية على رأس ريال مدريد في صيف 2021.

باريس سان جيرمان يخسر من بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

يذكر أن باريس سان جيرمان قد خسر مؤخرًا على أرضه أمام بايرن ميونخ بهدف نظيف يوم الثلاثاء الماضي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.