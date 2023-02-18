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الامارات | العثور على جثة نجم منتخب غانا تحت أنقاض زلزال تركيا

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وكالات 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وكيل أعمال اللاعب الغاني كريستيان أتسو اليوم إنه عُثر على جثته تحت المبنى الذي كان يعيش فيه في جنوب تركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي. وقال مراد أوزون محمد وكيل أعمال اللاعب للصحفيين في هاتاي حيث تم العثور على جثة جناح السابق "عُثر على جثة أتسو تحت الأنقاض. في الوقت الحالي، لا يزال يتم إزالة المزيد من الأنقاض. كما تم العثور على هاتفه".

وقال مدير نادي هاتاي سبور إن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة مؤخرا، بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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