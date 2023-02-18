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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يحل فريق الاهلى ضيفًا ثقيلا على نظيره الهلال السودانى في الثالثة عصر اليوم السبت بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.

موعد مبارة الأهلي ضد الهلال السودانى بدوري الأبطال الإفريقي

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الهلال السودانى واستغلال إقامة المباراة بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان دون حضور الجماهير، تنفيذًا لعقوبات الاتحاد الإفريقى.

ونجح الأهلى فى التأهل لنهائى بطولة دورى أبطال إفريقيا فى النسخ الثلاث الأخيرة، وحقق البطولة فى نسخنين 2020، و2021، فى حين خسر النسخة الأخيرة لحساب الوداد المغربى فى 2022.

الهلال السوداني خسر مباراته أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، في افتتاح مشواره في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

فيما تأجلت مباراة ضد القطن الكاميروني في دور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية” التي احتضنتها الملاعب المغربية قبل أيام.

وتأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

وتخطى فريق الهلال السودانى منافسه سانت جورج بطل أثيويبا بهدفين مقابل هدف ذهابًا فيما فاز بهدف دون رد إيابًا ليصعد لدور الـ32 للبطولة الذى واجه فيه منافسه يانج أفريكانز بطل تنزانيا وتعادل الفريقين ذهابًا بهدف لكل فريق فيما فاز بطل السودان بهدف دون رد إياباَ ليصعد لدور المجموعات.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا عن وقوع النادى الأهلى على رأس المجموعة الثانية، التى تضم كلا من "صن داونز الجنوب أفريقى والهلال السودانى والقطن الكاميروني".

وأسند الاتحاد الافريقى الكاف إدارة مباراة الأهلى والهلال السودانى إلى الموريتانى بيدا داهانى، ويعاونه كل من حمدين ديبا، مساعد أول، ويوسف محمد محمود، مساعد ثانى، وباباكار سار حكما رابعا.

وطالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى لاعبيه بإستعادة الانتصارات بعد الخسارة في أخر مباراتين برباعية مشددًا على ضرورة افتتاح مباريات دور المجموعات بتحقيق انتصار خارج الديار لتوجيه رسالة للمنافسين أن المارد الأحمر يسعى بقوة للتتويج باللقب الحادى عشر في تاريخه هذا الموسم.

وخاض الأهلي مع السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للفريق خلال الموسم الحالي 2022-2023 ما مجموعه 24 مباراة فى كل البطولات، حقق الفريق الفوز في 18 مباراة مقابل 4 تعادلات، ثم خسر مباراتين أمام ريال مدريد وفلامنجو البرازيلي بكأس العالم للأندية.

ويفقد الاهلى جهود 9 لاعبين أمام الهلال السودانى أكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية وبرونو سافيو للإصابة وخالد عبد الفتاح بسبب الإيقاف كما يغيب الرباعي محمد الضاوي، كريم الدبيس، رأفت خليل وعبدالرحمن رشدان بسبب تواجدهم في بطولة كأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.