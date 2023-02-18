شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق ليفربول، مساء اليوم السبت، مع خصمه نيوكاسل يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي

ويستضيف ملعب "سانت جيمس بارك" مباراة الفريقين في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإنجليزي، موسم 2022/23.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين في الموسم الحالي، على ملعب "الأنفيلد" قد انتهت بفوز ليفربول بهدفين مقابل هدف.

ويحتل نيوكاسل يونايتد حاليًا المركز الرابع برصيد 41 نقطة، بينما يمتلك ليفربول 32 نقطة في المركز التاسع.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.