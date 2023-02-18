شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز هذا الموسم، فريق برشلونة برصيد 56 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن فريق ريال مدريد، وذلك بعد مرور 21 جولة من زمن المسابقة.

ويسعى فريق ريال مدريد لتحقيق الفوز على حساب فريق أوساسونا، من أجل الحفاظ على حظوظه في المنافسة على الحفاظ على لقب الدوري الإسباني.

ويأتي ريال مدريد في المركز الثاني من سلم ترتيب الدوري برصيد 48 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن برشلونة المتصدر، وسيدخل مباراة أوساسونا وعينه على تقليص الفارق.

أما أوساسونا، فيدخل اللقاء وهو يمر بمرحلة صعبة، حيث لم يحقق أي انتصار في آخر أربع مباريات في الدوري الإسباني، حيث اكتفى بخسارة وثلاثة تعادلات، كان آخرها سلبيًا أمام بلد الوليد في الجولة الماضية.

ويحتل أوساسونا المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني بعدما حصد الفريق 30 نقطة، ورغم ذلك يظل قريبًا من مراكز الصراع على التأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يخوض الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير لفني لفريق ريال مدريد، مباراة أوساسونا في الدوري الإسباني، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: إدواردو كامافينجا - دافيد ألابا - إيدير ميليتاو - داني كارباخال.

خط الوسط: توني كروس - لوكا مودريتش - أوريليان تشواميني.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما - فيديريكو فالفيردي.

موعد مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

موعد مباراة أوساسونا وريال مدريد، والتي تقام ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين موسم 2022/2023من الدوري الإسباني هو اليوم السبت 18 فبراير 2023، على ملعب «إل سادار» في بامبلونا.

وستنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.