الأهلي أمام الهلال السوداني ونيوكاسل يستضيف ليفربول.. جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر -

تقام اليوم السبت، الموافق 18-2-2023، عدد من المباريات الهامة في مختلف البطولات حول العالم، أبرزها مباراة الأهلي في مستهل مشواره بـ دوري أبطال إفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفاً ثقيلا علي الهلال السوداني في العاصمة الخرطوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، وتقام 4 مباريات اخرى.

وفي الدوري الإنجليزي،يواجه ليفربول فريق نيوكاسل ضمن منافسات الأسبوع الـ 24، كما يلعب مانشستر سيتي أمام نوتينجهام وآرسنال يلاقي أستون فيلا.

وفي "الليجا" الإسبانية، يلتقي ريال مدريد مع أوساسونا في الجولة الـ 22.

ونستعرض لكم جدول مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة:

دوري أبطال إفريقيا

الأهلي × الهلال، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4 وتايم سبورت الأرضية.

فايبرز × حوريا كوناكري، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية.

فيتا كلوب × بترو أتليتكو، تقام المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 7.

سيمبا × الرجاء، تقام المباراة في تمام الساعة 6 بتوقيت القاهرة، 7 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4.

شباب بلوزداد × الترجي، تقام المباراة في تمام الساعة 9 بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 4.

الدوري الإنجليزي الممتاز

أستون فيلا × آرسنال، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 بتوقيت القاهرة، 3:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

برينتفورد × كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD Xtra 1.

برايتون × فولهام، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2.

تشيلسي × ساوثهامتون، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium

إيفرتون × ليدز يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 3 HD Premium

نوتينجهام فورست × مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium

ولفرهامبتون × بورنموث، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 2 English

نيوكاسل يونايتد × ليفربول، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإسباني

ريال سوسييداد × سيلتا فيجو، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

ريال بيتيس × بلد الوليد، تقام المباراة في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

ريال مايوركا × فياريال،تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1.

أوساسونا × ريال مدريد، تقام المباراة في تمام الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 1 و beIN Sports 1 HD Premium.

الدوري الإيطالي

سامبدوريا × بولونيا،تقام المباراة في تمام الساعة 4 بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

مونزا × ميلان، تقام المباراة في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

أنتر ميلان × أودينيزي، تقام المباراة في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية، وتنقل على AD SPORTS Premium 1.

الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ × بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل على قناة beIN Sports HD 3.

فولفسبورج × لايبزيج، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports Fr 8 HD max.

بوخوم × فرايبورج، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports Fr 5 HD max.

شتوتجارت × كولن، تقام المباراة في تمام الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports Fr 7 HD max.

آينتراخت فرانكفورت × فيردر بريمن، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة، 8:30 بتوقيت السعودية، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 3.

الدوري الفرنسي

نيس × ستاد ريمس، تقام المباراة في تمام الساعة 6 القاهرة، 7 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2.

ستراسبورج × أنجيه تقام المباراة في تمام الساعة 10 القاهرة، 11 بتوقيت السعودية، وتذاع على قناة beIN Sports HD 2

الدوري السعودي

الفتح × الباطن، تقام المباراة في تمام الساعة 3 بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة ssc.

الخليج × ضمك، تقام المباراة في تمام الساعة 5 بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت السعودية، وتنقل علي قناة ssc.