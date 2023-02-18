لاعب تشيلسي السابق.. الإعلان عن وفاة كريستيان أتسو بعد 13 يوما من زلزال تركيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلن نانا سيشير، وكيل اللاعب الغاني كريستيان أتسو، نجم فريق تشيلسي الإنجليزي السابق، وفاة اللاعب جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، خلال الأيام الماضية.

وأفادت شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية بأن وكيل أعمال كريستيان أتسو أعلن انتشال جثة اللاعب الغاني بعد 13 يوما من الزلزال.

ولعب أتسو للعديد من الأندية، منها: بورتو وريو آفي وتشيلسي وفيتيسه وإيفرتون وبورنموث ومالاجا ونيوكاسل يونايتد، وله تجربة عربية وحيدة مع نادي الرائد السعودي في الموسم الماضي.

وسجلت الأراضي التركي 422 هزة ارتدادية، بعد الزلزال المدمر الذي بلغت قوته 7.7 درجة.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية أن عدد الضحايا وصل إلى 37 ألفا، بينما بلغ عدد المصابين 22 ألفا و286.

ولعب كريستيان أتسو مع منتخب بلاده 60 مباراة دولية، سجل فيها 10 أهداف، وشارك في كأس العالم عام 2014، كما حل منتخبه وصيفًا في كأس الأمم الأفريقية لعام 2015، وفاز فيها بجائزة أفضل لاعب في البطولة وهدف البطولة.