موعد المباراة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.. الأهلي في مواجهة صعبة أمام الهلال السوداني بدوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني اليوم السبت، في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام المباراة على أرضية ملعب "الجوهرة الزرقاء" بالعاصمة السودانية الخرطوم، في إطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات للبطولة القارية.

ويتواجد الأهلي والهلال السوداني في المجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا، رفقة صن داونز الجنوب إفريقي والقطن الكاميروني.

موعد المباراة

من المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي والهلال في تمام 3:00 عصرًا بتوقيت القاهرة، 4:00 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4، ويعلق عليها المعلق التونسي عصام الشوالي.

قنوات أخرى ناقلة للمباراة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والهلال السوداني

قناة ARENA SPORT :

التردد: 11512

معامل الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 30000

Syria Sport:

التردد: 12110

معدل الاستقطاب:عمودي

قناة CBC Sport HD:

التردد: 11135

معامل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة ETV الأثيوبية:

التردد: 11512

معدل الاستقطاب: عمودي.

قناة IRIB Varzich:

التردد:11881

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

قناة الملاعب الرياضية السودانية

قمر صناعي: نايل سات

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 5/6

مشوار الأهلي والهلال السوداني

وتأهل الأهلي إلى دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز في دور الـ32 على الاتحاد المنستيري التونسي، بهدف نظيف، في مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

على الجانب المقابل تخطى فريق الهلال السودانى منافسه سانت جورج بطل أثيويبا بهدفين مقابل هدف ذهاباً فيما فاز بهدف دون رد إياباً ليصعد لدور الـ32 للبطولة الذى واجه فيه منافسه يانج أفريكانز بطل تنزانيا وتعادل الفريقين ذهاباً بهدف لكل فريق فيما فاز بطل السودان بهدف دون رد إياباَ ليصعد لدور المجموعات.

ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على الهلال السودانى في مباراة اليوم واستغلال إقامة المباراة بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان دون حضور الجماهير، تنفيذًا لعقوبات الاتحاد الإفريقى "كاف".

وخسر الهلال السوداني مباراته الأولى أمام صن داونز الجنوب إفريقي، بهدف دون رد، في افتتاح مشواره في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

فيما تأجلت مباراة الأهلي مع القطن الكاميروني في دور المجموعات، بسبب مشاركة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية التي احتضنتها الملاعب المغربية قبل أيام.

تشكيل الأهلي المتوقع

من المتوقع أن يبدأ مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، مواجهة الهلال السوداني بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول، محمد عبد المنعم، محمود متولي، محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي، أليو ديانج، مروان عطية طاهر محمد طاهر، حسين الشحات (أو بيرسي تاو).

خط الهجوم: محمد شريف (أو محمود كهربا)

تشكيل الهلال السوداني المتوقع

حراسة المرمى: علي أبوعشرين.

خط الدفاع: ايمورو ابراهيم - الطيب عبدالرازق - عثماني ضيوف - أطهر الطاهر.

خط الوسط: والي الدين بوغبا - ديفيد أباغنا - عبدول أجاجون.

الهجوم: أنس سعيد - محمد عبدالرحمن - ليليبو مكابي.