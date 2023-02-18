شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تستعد للعودة إلى القاهرة بعد التعادل مع المريخ السودانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، للعودة إلى القاهرة، ظهر اليوم السبت، قادمة من ليبيا، بعد مواجهة المريخ السودانى، التى جمعتهما مساء، الأمس، الجمعة، على ملعب شهداء بنينا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبى.

وطالب البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك اللاعبين بإغلاق صفحة مباراة المريخ السودانى في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وشدد فيريرا على اللاعبين بالتركيز على اللقاء المقبل أمام الترجى التونسى المقرر له يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من مشوار الفريق بالبطولة الأفريقية، مؤكداً خلال حديثه مع اللاعبين بضرورة حصد الثلاث نقاط أمام الترجى التونسي لتعزيز موقف الفريق الأبيض في دور المجموعات، وتجنب الدخول في حسابات معقدة من شأنها أن تؤثر على تركيزهم، وتربك حسابات الفريق،في المباريات المقبلة ببطولة أفريقيا.

وكلف فيريرا، جهازه المعاون بقيادة أسامة نبيه وحسين ياسر المحمدى وأحمد عبد المقصود برصد الأخطاء التى وقع فيها لاعبو الفريق الأبيض فى مباراة المريخ السودانى بالجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا،من أجل تفاديها وتصحيحها فى المباراة المقبلة أمام الترجى التونسي في الجولة الثالثة.

من جانبه أكد فيريرا أن التعادل مع المريخ السوداني نتيجة ليست مرضية له.، مضيفاً:"الزمالك كان أفضل وتفوق في المباراة والفريق له ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما، كما أن عدم التعود على أرضية الملعب كان الخصم الثاني لنا مع المريخ السوداني".

تابع:" المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي، وأضاف أن الزمالك لا يزال أمامه 4 مباريات والفريق سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز والتأهل للدور التالي،وهناك مباريات يكون فيها توفيق وأخرى يواجهنا فيها سوء حظ مثل لقاء اليوم، والأداء كان جيد في لقاء اليوم ولدينا ثقه فى اللاعبين".

وواصل: "من مكاسب لقاء اليوم وصول الفريق للمرمى كثيرا، ولكن مباريات دوري أبطال أفريقيا تنتهي بفرصة واحدة وهدف واحد مثلما حدث في لقاء شباب بلوزداد، وهناك مباريات نذهب فيها للمرمى بفرص قليلة ونستطيع التسجيل،فريق الزمالك لماذا لا يتم احتساب له ركلات جزاء في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالرغم من وضوح اللعبة".