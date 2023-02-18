الأهلي يواجه الهلال السوداني الليلة بدوري أبطال إفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة من العيار الثقيل مساء اليوم السبت، عندما يلتقي مع نظيره الهلال السوداني، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الهلال عصر اليوم السبت، على ملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، في المباراة التي تقام بدون جمهور تنفيذًا لعقوبات الاتحاد الإفريقى.

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الأهلي يبحث عن تأكيد الذات أمام الهلال الليلة

يدخل النادي الأهلي تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كوبر مباراة اليوم بحثًا عن الفوز وتأكيد الذات بحصد أول 3 نقاط في المجموعة الثانية، خاصة أنها المباراة الأولى له عقب تأجيل اللقاء الأول أمام القطن الكاميروني، لمشاركته في بطولة كأس العالم للأندية بالنسخة التي أقيمت بالمغرب.

بينما خسر الهلال السوداني خارج ملعبه أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي بنتيجة هدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم في الجولة الأولى.

مشوار الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

تأهل النادي الأهلى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2023، بعد الفوز في دور الـ32 على نادي اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف في مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة في مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بذلك مقعده للتأهل إلى المجموعات.

وكانت قد أسفرت قرعة دور المجموعات لـ دورى أبطال أفريقيا 2023 عن وقوع الأهلى

على رأس قائمة المجموعة الثانية، والتي تضم الفرق التالية: «صن داونز الجنوب أفريقى، والهلال السودانى، والقطن الكاميروني».

موعد مباراة الأهلي والهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا

من المقرر أن تنطلق مباراة الأهلي مع الهلال السوداني في تمام الساعة 3:00 عصراً بتوقيت القاهرة، الساعة 4:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 5:00 مساء بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة الأهلي والهلال السوداني ببطولة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 4.

9 غيابات فى صفوف الاهلى أمام الهلال

ويفقد الاهلى جهود 9 لاعبين أمام الهلال السودانى أكرم توفيق وكريم فؤاد وعمرو السولية وبرونو سافيو للإصابة وخالد عبد الفتاح بسبب الإيقاف كما يغيب الرباعي محمد الضاوي، كريم الدبيس، رأفت خليل وعبدالرحمن رشدان بسبب تواجدهم في بطولة كأس أمم أفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

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