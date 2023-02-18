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جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

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ياسر رشاد - القاهرة - يشهد اليوم السبت الموافق 18 فبراير 2023, العديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالم المحلية والأوروبية، وسيكون محبي ومتابعي كرة القدم على موعد مع يوم كروي دسم يترقبه الجميع .

 

ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة مواجهة الأهلي مع الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا، بجانب مواجهتي وكريستال بالاس، وأرسنال مع أستون فيلا في .

 

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وتعرض لكم بوابة الوفد جدول مواعيد مباريات اليوم السبت كالتالي:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الهلال × الأهلي (15:00 مصر والسودان، 16:00 ) - beIN Sports HD 4

فيبرس × حوريا (15:00 مصر، 16:00 السعودية)

سيمبا × الرجاء (17:00 المغرب، 19:00 السعودية) - beIN Sports HD 4

فيتا كلوب × بترو أتلتيكو (18:00 مصر، 19:00 السعودية)

شباب بلوزداد × الترجي (20:00 تونس والجزائر، 22:00 السعودية) - beIN Sports HD 4

 

مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

أستون فيلا × آرسنال (14:30 مصر، 15:30 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

برينتفورد × كريستال بالاس (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD XTRA 1

برايتون × فولهام (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD XTRA 2

× ساوثهامبتون (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 2 Premium

إيفرتون × ليدز يونايتد (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 3 Premium

نوتنجهام فورست × مانشستر سيتي (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

نيوكاسل يونايتد × ليفربول (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - beIN Sports HD 1 Premium

 

مباريات اليوم في

ريال سوسيداد × سلتا فيجو (15:00 مصر، 16:00 السعودية) - beIN Sports HD 1

ريال بيتيس × بلد الوليد

(17:15 مصر، 18:15 السعودية) - beIN Sports HD 1

ريال مايوركا × فياريال (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - beIN Sports HD 1

أوساسونا × (22:00 مصر، 23:00 السعودية) - beIN Sports HD 1

 

مباريات اليوم في الدوري الألماني

بوروسيا مونشنجلادباخ × بايرن ميونخ (16:30 مصر، 17:30 السعودية) - beIN Sports HD 3

فولفسبورج × لايبزيح (16:30 مصر، 17:30 السعودية) - beIN Sports HD 5

آينتراخت فرانكفورت × بريمن (19:30 مصر، 20:30 السعودية) - beIN Sports HD 3

 

مباريات اليوم في

مونزا × ميلان (19:00 مصر، 20:00 السعودية) - AD Sports Premium 1

إنتر × أودينيزي (21:45 مصر، 22:45 السعودية) - AD Sports Premium 1

 

مباريات اليوم في دوري أدنوك الإماراتي

الوحدة × البطائح (16:30 السعودية، 17:30 الإمارات) - Dubai Sports

عجمان × دبا الفجيرة (16:30 السعودية، 17:30 الإمارات) - Dubai Sports

الجزيرة × بني ياس (19:15 السعودية، 20:15 الإمارات) - Dubai Sports

 

مباريات اليوم في الدوري السعودي

الفتح × الباطن (15:00 مصر، 16:00 السعودية) - SSC1 HD

الخليج × ضمك (17:00 مصر، 18:00 السعودية) - SSC1 HD

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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