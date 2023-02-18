شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائي ريال مدريد يغيب عن مواجهة الذهاب أمام ليفربول والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أختتم نادي ريال مدريد إستعداداته لمواجهة أوساسونا، والمقرر لها اليوم السبت، فى الجولة ال 22 من منافسات الدوري الإسباني الممتاز.

حيث مسيغيب النجم الألمان توني كروس لاعب ريال مدريد عن مواجهة اوساسونا غدا في الليجا، بجانب مواجهة ليفربول المصيرية الاسبوع المقبل بدوري أبطال أوروبا.

و مما لا شك فيه أنه خط وسط ريال مدريد سيتأثر بغياب أحد أهم لاعبيه توني كروس والذي يملك القدرة على ضبط إيقاع اللعب في خط الوسط مع مودريتش وقتل الهجمات المرتدة والاستحواذ على الكرة وتهدئة اللعب.

ولكن ريال مدريد يمتلك في خط الوسط عدة لاعبين قادرين على الاستحواذ أمام ليفربول ” مودريتش، كامافينجا، تشواميني، سيبايوس ” خاصة وأن ليفربول يمر بفترة سيئة على صعيد الوسط بعد إصابة الكانتارا والتراجع الحاد في مستوى نابي كيتا.

بجانب غياب النجم البلجيكي أيدين هازارد، والذي ما زال فى مرحلة التأهيل عقب إصابته الأخيرة، والتى من المقرر أن تبده عن مباراة الذهاب أمام ليفربول على أقل تقدير، على أن يكون اللاعب جاهزا من الناحية الطبية لمواجهة الإياب.

أنشيلوتي يحذر من هجوم ليفربول المرتد

وحرص أنشيلوتي على تحذير لاعبي خط وسط الفريق الملكي بضرورة الضغط المبكر لإفتكاك الكرة من المنطقة الخلفية، وتجنب إرسال الكرات الطويلة إلى صلاح ونونيز، فى ظل السرعات الكثيرة التى يمتلكها الثنائى، والمشاكل الذي قد يسبباه فى خط دفاع مدريد.

الجدير بالذكر ان ريال مدريد تمكن من تقلبص الفارق بينه وبين برشلونة مؤخرًا على صدارة الدوري الإسباني، بعدما رفع ريال مدريد رصيده من التقاط إلى 48 نقطة، فى حين استمرت البرسا على صدارة جدول الترتيب برصيد 56 نقطة.