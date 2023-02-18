شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يطمئن على جاهزية إيفونا وحمدي زكى وعطوة لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
ويسعى الجهاز الفنى لرفع معدلات التركيز والإعداد الذهنى والنفسى للاعبين للتعامل مع مباراة الأهلى بما تفرضه من ضغوط جماهيرية واستغلال الحوافز والدوافع لدى اللاعبين للتعبيرعن إمكاناتهم.
وأكد الرمادى للاعبيه في جلسات نفسية وتحفيزية أن المواجهة مهمة للتأكيد على الشخصية الفنية التى ظهر بها أسوان خلال الدور الأول، وشهدت تحقيق عدة إنتصارات مميزة أمام فرق كبيرة ساهمت فى وصول رصيد الفريق بالدورى الممتاز إلى 22 نقطة.
ويلتقى أسوان نظيره الأهلي الثلاثاء 21 فبراير الساعة 2.45 عصرا باستاد أسوان ضمن مباريات الجولة 19 لدورى رابطة الأندية المصرية المحترفة.
وكان الفريق قد أمضى معسكرا بالقاهرة عقب مباراة الجولة 18 أمام الاتحاد السكندرى لعب خلاله مباراتين وديتين أمام الإسماعيلي وحقق الفوز بهدف دون رد ثم الخسارة وديا أمام طلائع الجيش بهدف وحيد.