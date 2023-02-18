شكرا لقرائتكم خبر عن الرمادى يطمئن على جاهزية إيفونا وحمدي زكى وعطوة لمواجهة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطمأن الجهاز الفنى لفريق أسوان بقيادة أيمن الرمادي، على عودة وجاهزية المصابين لخوض مباراة الأهلي المقرر لها الثلاثاء المقبل، حيث تعافى كلا من محمد حمدى زكى والمهاجم الجابونى ماليك إيفونا والمدافع محمد عطوة، وأصبحت قائمة المصابين لا تضم سوى صابر الشيمى وعبد العزيز موسى.

ويسعى الجهاز الفنى لرفع معدلات التركيز والإعداد الذهنى والنفسى للاعبين للتعامل مع مباراة الأهلى بما تفرضه من ضغوط جماهيرية واستغلال الحوافز والدوافع لدى اللاعبين للتعبيرعن إمكاناتهم.

وأكد الرمادى للاعبيه في جلسات نفسية وتحفيزية أن المواجهة مهمة للتأكيد على الشخصية الفنية التى ظهر بها أسوان خلال الدور الأول، وشهدت تحقيق عدة إنتصارات مميزة أمام فرق كبيرة ساهمت فى وصول رصيد الفريق بالدورى الممتاز إلى 22 نقطة.