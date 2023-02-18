شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يقيم اليوم حفل تأبين لنجميه الراحلين العربى وأميرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم اليوم السبت مجلس ادارة النادى الاسماعيلى برئاسة اللواء ابو بكر الحديدي حفل تأبين للعربى وأميرو نجما الاسماعيلى السابقين فى الستينيات.

وقدم الثنائي تاريخيا كبيرا فى فترة الستينيات من خلال مساهمتهما فى حصد لقب بطولة دوري العام 66/67 ودوري أبطال أفريقيا للاندية أبطال الدوري الموسم 69/70 كأول نادى عربى يحصد هذا اللقب الغالى ليفتح الباب أمام الاندية المصري لنيل اللقب القاري.

وقرر مجلس الاسماعيلى جمع ذكري تأبين الثنائي لاسيما ان ذكري رحيل اميرو كانت فى يوم 15 فبراير وذكري رحيل العربى يوم 16 من الشهر المذكوروجاء نص البيان كالاتى:-

ايمانا بدور النادي الاسماعيلى نحو السعى جليا لتخليد ذكري نجومة والذين افنو حياتهم فى خدمة النادى وبذلو كل غال ونفيس فى سبيل رقعة قلعة الدراويش . فقد قرر مجلس الادارة برائسة ابو بكر الحديدى اقامة تابيين يوم السبت الموافق 18 فبراير الجاري من أجل احياء ذكري رحيل الثنائي العظيم اميرو والعربى.