شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى والهلال اليوم السبت 18/ 2/ 2023 بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات الثالثة عصر اليوم السبت لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع الهلال السودانى بملعب الجوهرة الزرقاء بأم درمان، ضمن مباريات الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، ونلقى الضوء فى السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

مشوار الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا

تأهل النادى الأهلى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد الفوز فى دور الـ32 على اتحاد المنستيرى التونسى بهدف نظيف فى مباراة الذهاب بتونس، وثلاثية نظيفة فى مباراة العودة بالقاهرة، ليحجز بطاقة التأهل إلى المجموعات.

مشوار الهلال السودانى فى دوري أبطال أفريقيا

تخطى فريق الهلال السودانى منافسه سانت جورج بطل أثيويبا بهدفين مقابل هدف ذهاباً فيما فاز بهدف دون رد إياباً ليصعد لدور الـ32 للبطولة الذى واجه فيه منافسه يانج أفريكانز بطل تنزانيا وتعادل الفريقين ذهاباً بهدف لكل فريق فيما فاز بطل السودان بهدف دون رد إياباَ ليصعد لدور المجموعات.

الأهلي يتفوق على الهلال فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.75 مليون يورو فيما تبلغ القيمة التسويقية للهلال السودانى 2.73 مليون يورو.

مواجهات الأهلي مع الهلال السودانى

وسبق أن التقى النادي الأهلي مع الهلال السوداني في 10 مباريات، جميعها كانت في بطولة دوري أبطال أفريقيا، فاز الأهلي في أربع منها وتعادل في أربع وفاز الهلال في مباراتين، وسجل لاعبو الأهلي ثمانية أهداف في مرمى الهلال مقابل ستة أهداف سجلها لاعبو الهلال في مرمى الأهلي.

كشف حساب الأهلى أمام الأندية السودانية

ويتسلح الأهلى أمام الهلال بنتائج متميزة على حساب أندية السودان، برصيد عشرة انتصارات من أصل 19 والتعادل فى 6 مواجهات والهزيمة فى 3 آخرين، وأمطر الفريق الأهلاوى شباك الأندية السودانية 27 مرة واهتزت شباكه فى 14 مناسبة.