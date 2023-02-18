شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: بيراميدز أهدر الفوز بالدورى الموسم الماضى.. ونفاوض إكرامى لتجديد عقده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن المواجهة المرتقبة لفريقه أمام فيوتشر، المقررة مساء اليوم السبت، ضمن منافسات بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، صعبة للغاية ومن الصعب التنبؤ بالفائز بها.

وقال هاني سعيد في تصريحات عبر قناة "أون تايم سبورتس": "مباراة فيوتشر صعبة للغاية، وعدم حصول الفريقين على راحة يزيد من صعوبة اللقاء، وتحدد ملامح مشوار الفريق بالجموعة بعد التعادل في المباراة الأولى أمام الجيش الملكي المغربي".

وعن بطولة الدوري قال سعيد : "وصولنا لنفس رصيد الأهلي صاحب الصدارة في الدوري، خطوة جيدة، لأننا لا نعرف ما سيقدمه الأهلي في المباريات المؤجلة".

وتابع: " أهدرنا فرصة كبيرة الموسم الماضي للفوز بالدوري وأتمنى ألا نكرر الأمر نفسه في الموسم الحالي".

واضاف: "باتشيكو صنع الفارق مع فريق بيراميدز وأضاف المزيد من الاستقرار داخل الفريق وهو أمر واضح للجميع".

وعن العروض التي يتلقاها نجوم الفريق ، كشف المدير الرياضي لبيراميدز ، قائلا: "إبراهيم عادل عقده مستمر ل4 سنوات، وعبد الله السعيد عقده ينتهي في الموسم المقبل، جميع اللاعبين عقودها ممتدة ولا تسمح برحيلهم في الفترة المقبلة".

وقال : "دخلنا في مفاوضات مع شريف إكرامي للاستمرار مع بيراميدز لمدة موسم المقبل ، هو حارس مميز ولديه دور كبير في غرفة خلع الملابس".