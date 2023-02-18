شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يطلب تقريراً عن مصابى الزمالك قبل موقعة الترجى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب البرتغالة جوسفالدوا فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تقريراً عن مصابى الفريق الأبيض قبل مواجهة الترجى التونسي المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا تمهيداً للاستعانة في هذه المباراة المهمة.

ويتابع فيريرا مع الجهاز الطبي للزمالك مراحل البرنامج التأهيلى الذى وضعه لأحمد فتوح ظهير أيسر الفريق من أجل عودته لصفوف الفريق عقب العودة مباشرة من لقاء المريخ السودانى في الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

ويعول فيريرا كثيرا على أحمد فتوح في قيادة الجبهة اليسرى بصحبة محمد عبد الشافى ، إلا أنه أبتعد فترة طويلة لأسباب فنية جعلت المدير الفني يعتمد على شيفو،كما طلب البروفيسور تقريراً طبياً كاملاً عن مدى حالة مصطفى الزنارى الذى يعانى من إصابة عضلية أبعدته عن مباريات الفريق الأبيض.

من جانبه أكد فيريرا أن التعادل مع المريخ السوداني نتيجة ليست مرضية له.، مضيفاً:"الزمالك كان أفضل وتفوق في المباراة والفريق له ركلتي جزاء لم يتم احتسابهما، كما أن عدم التعود على أرضية الملعب كان الخصم الثاني لنا مع المريخ السوداني".

تابع:" المباراة كانت صعبة أمام فريق قوي، وأضاف أن الزمالك لا يزال أمامه 4 مباريات والفريق سيبذل قصارى جهده من أجل الفوز والتأهل للدور التالي،وهناك مباريات يكون فيها توفيق وأخرى يواجهنا فيها سوء حظ مثل لقاء اليوم، والأداء كان جيد في لقاء اليوم ولدينا ثقه فى اللاعبين".

وواصل: "من مكاسب لقاء اليوم وصول الفريق للمرمى كثيرا، ولكن مباريات دوري أبطال أفريقيا تنتهي بفرصة واحدة وهدف واحد مثلما حدث في لقاء شباب بلوزداد، وهناك مباريات نذهب فيها للمرمى بفرص قليلة ونستطيع التسجيل،فريق الزمالك لماذا لا يتم احتساب له ركلات جزاء في بطولة دوري أبطال أفريقيا بالرغم من وضوح اللعبة".