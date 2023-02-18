بيراميدز يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعداداً لمواجهة فيوتشر بالكونفدرالية

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق بيراميدز بقيادة البرتغالى جايمى باتشيكو اليوم السبت استعداداته لمواجهة فيوتشر في مباراة الجولة الثانية من المجموعات بدوري ابطال افريقيا، والتي تجمع الفريقين على ستاد السلام غداً الاحد.

ويخوض بيراميدز مرانه الاخير اليوم ثم يعلن باتشيكو قائمة المباراة التى تدخل معسكر مغلق استعداداً للقاء.

وفي الجولة الأولى حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، مباراة فيوتشر مع أسكو كارا، وتعادل بيراميدز مع الجيش الملكي المغربي 2 - 2.

ويدير مباراة بيراميدز وفيوتشر طاقم حكام من الجزائر، بقيادة الحكم مصطفى غربال، ويساعده مواطنه مقرن قراري، المساعد الأول، وإبراهيم الحامولي المساعد الثاني، ولطفي بيكوسا الحكم الرابع.

ويراقب المباراة، باساجاوا آسفو من أثيوبيا، ويراقب الحكام، آثانثي نيكبوتو من رواندا، والمنسق العام إيبو فايي من جامبيا، والمنسق الإعلامي مصطفى طنطاوي من مصر، وموسى بالي من جامبيا منسقا أمنيًا للقاء.