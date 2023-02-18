شكرا لقرائتكم خبر عن أمم إفريقيا للشباب.. 10 منتخبات حصدت اللقب عبر التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمكنت 10 منتخبات من حصد لقب بطولة الأمم الأفريقية للشباب في 22 نسخة أقيمت قبل انطلاق البطولة غدا الاحد في مصر في نسختها الـ23.

وحصدت اللقب من قبل، منتخبات نيجيريا (7 مرات) ومصر وغانا (4 مرات)، والكاميرون والجزائر والمغرب، وأنجولا، وزامبيا ، والكونغو، ومالي (مرة وحيدة)

ويقع منتخب مصر فى المجموعة الأولى في بطولة كأس الأمم الأفريقية والتى تضم منتخبات موزمبيق والسنغال ونيجيريا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية على ثلاثة ملاعب في القاهرة والإسكندرية وهيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

ويسعى منتخب مصر للشباب تحت قيادة مدربه محمود جابر بقوة إلى حصد اللقب وضمان الصعود إلى كأس تحت 20 سنة 2023 التي ستقام في إندونيسيا في وقت لاحق من العام الجاري حيث تتأهل بشكل تلقائي أول 4 فرق في أمم إفريقيا للشباب إليها بشكل تلقائي.