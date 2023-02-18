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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب الدورى المصرى قبل انطلاق الجولة الـ"19" غداً والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تنطلق غداً الاحد منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز موسم 2022-2023 ، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى هذا الأسبوع من البطولة.
تأجلت مباراة الزمالك مع سيراميكا في هذه الجولة لإنشغال الفارس الأبيض بمواجهة الترجى التونسى في دوري أبطال أفريقيا
الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.
انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا
ترتيب الدورى المصري
ترتيب الدوري المصري
القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرى
وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.