شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى يقرر نقل مباريات الفريق لملعب بتروسبورت.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولي نادى البنك الأهلى نقل مباريات الفريق إلى ستاد بتروسبورت بدلا من ستاد القاهرة بسبب أنشغال الملعب بمباريات منتخب مصر للشباب في بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 20 عام .
حيث خاض لاعبي الفريق مجموعة من التدريبات البدنية القوية لرفع معدلات الجاهزية البدنية وتدريبات خططية تكتيكية اشرف عليها بابافاسيليو المدير الفني استعدادا للمواجهات الرسمية المقبلة .
وشهد المران عودة محمد فتحي للمشاركة في التدريبات الجماعية ومازال رزاق سيسيه واحمد سعيد ومحمود سيد وموسي دياوارا يؤدون عمليات التأهيل استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية .
ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة حيث حقق الفوز في مباريتان و التعادل في 7 مباريات و الهزيمة في 9 مباريات.