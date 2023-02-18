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البنك الأهلى يقرر نقل مباريات الفريق لملعب بتروسبورت.. اعرف السبب

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القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولي نادى البنك الأهلى نقل مباريات الفريق إلى ستاد بتروسبورت بدلا من ستاد القاهرة بسبب أنشغال الملعب بمباريات منتخب مصر للشباب في بطولة كأس الأمم الافريقية تحت 20 عام .

و يواصل فريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي تدريباته الجماعية  بستاد البنك الأهلي استعدادا لمواجهة سموحة ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الممتاز .

 

حيث خاض لاعبي الفريق مجموعة من التدريبات البدنية القوية لرفع معدلات الجاهزية البدنية وتدريبات خططية تكتيكية اشرف عليها بابافاسيليو المدير الفني استعدادا للمواجهات الرسمية المقبلة .

 

وشهد المران عودة محمد فتحي للمشاركة في التدريبات الجماعية ومازال رزاق سيسيه واحمد سعيد ومحمود سيد وموسي دياوارا يؤدون عمليات التأهيل استعدادا للمشاركة في التدريبات الجماعية .

ويحتل فريق البنك الاهلى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة حيث حقق الفوز في مباريتان و التعادل في 7 مباريات و الهزيمة في 9 مباريات.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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