بركات ينتقد لاعبي الزمالك: "مفيش روح في الفريق"

ياسر رشاد - القاهرة - علق محمد بركات نجم الأهلي والكرة المصرية السابق على حصول الزمالك على نقطة وحيدة من أصل مباراتين في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا هذا الموسم.

قال بركات في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك هو اللي بيطمع الفرق فيه، لما تخسر على أرضك من شباب بلوزداد، ومتكسبش المريخ والماتش كان في المتناول".

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وأضاف: "الزمالك سجله ضعيف في دور المجموعات من دوري الأبطال الأفريقي خلال السنوات الأخيرة"، وواصل: "الزمالك لازم يكسب في دور المجموعات

في أفريقيا خصوصا إن الإمكانيات موجودة".

واختتم: "الإمكانيات موجودة في الزمالك لكن الروح مش موجودة، وطول ما الروح مش موجودة الزمالك هيفضل كدة".

وتعادل الزمالك سلبيًا مع المريخ السوداني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الشهداء بنينا ليتوقف رصيد الفارس الأبيض ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بدوري الأبطال.

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