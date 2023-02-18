نجم الزمالك السابق يدافع عن زيزو ويوجه رسالة للجمهور

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد دويدار لاعب الزمالك السابق، أن أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك ليس كابتن ماجد ليقود الزمالك بمفرده لتحقيق الانتصارات في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الفريق.

قال دويدار في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "زيزو مش كابتن ماجد عشان يلعب لوحده في الزمالك".

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وأضاف نجم الزمالك السابق: "مصطفى شلبي لاعب مميز لكن لازم يسد ودانه ويركز في

الملعب فقط"، واختتم: "حالة الفريق ظالمة مصطفى شلبي لكنه لاعب كويس".

وتعادل الزمالك سلبيًا مع المريخ السوداني في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الشهداء بنينا ليتوقف رصيد الفارس الأبيض ويحتل المركز الثالث في جدول ترتيب مجموعته بدوري الأبطال.

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