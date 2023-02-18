شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى شلبي لاعب الزمالك: حسبى الله ونعم الوكيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر مصطفى شلبى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك عبر استورى الخاص به بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" دعوة ربانية مفادها: "حسبى الله ونعم الوكيل".

فى سياق آخر، تعود بعثة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، إلى القاهرة، ظهر اليوم السبت، قادمة من ليبيا، بعد مواجهة المريخ السودانى، التى جمعتهما مساء، اليوم، الجمعة، على ملعب شهداء بنينا، في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، وانتهت بالتعادل السلبى.

ومن المنتظر أن تعود بعثة الزمالك غدًا السبت إلى القاهرة، على أن يحصل اللاعبين على راحة سلبية من التدريبات الجماعية، ويستأنف الفارس الأبيض تدريباته يوم الأحد.

ويغلق الزمالك صفحة التعادل السلبى مع نظيره المريخ السودانى، ويبدأ الاستعداد لمواجهة الجولة الثالثة بدور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، والتى ستكون أمام الترجى التونسى.

وتقام مباراة الزمالك والترجي في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، فى السادسة مساء السبت المقبل 25 فبراير 2023، والتى ستقام فى تونس.