شكرا لقرائتكم خبر عن اتحادات السعادة.. السلاح والجودو والكاراتيه والأثقال " ماركة مسجلة "بطولات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بطولات والقاب كثيرة يحققها اللاعبون المصريون فى مختلف الألعاب الرياضية سواء بطولات عربية او أفريقية او دولية وهو ما تؤكد الارقام والميداليات التى يتم تحقيقها فى مختلف المحافل الرياضية، إلا أن هناك اتحادات تصدرت المشهد و الحصاد فى البطولات.

من بين هذه الاتحادات الكاراتيه و السلاح و التايكوندو والخماسى و الجودو و الأثقال والاسكواش وغيرها من الاتحادات.

الجودو

خلال الساعات الماضية توج لاعبو منتخب الجودو بميداليتين فضيتين ببطولة أوربا المفتوحة، فى إنجاز كبير نال إشادة اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة أيضا، عن طريق اللاعبان يسرى سامى و عبد الرحمن عبد الغنى، وذلك تحت إشراف محمد رشوان اسطورة الجودو العالمى صاحب المكانة الكبيرة في مختلف الدول ، اضافة إلى بروتوكول التعاون بين الاتحاد المصري ونظيره اليابانى لتطوير اللعبة وتبادل الخبرات

يمتلك الكاراتيه رصيد كبير وشعبية اكبر فى البطولات والألقاب التى تتحقق، فهناك ميداليتين فى أولمبياد طوكيو ذهبية و برونزية، وكذلك تصدر الترتيب العام بمختلف البطولات التى يتم المشاركة فيها وآخرها الدورى العالمى الذى اقيم باستاد القاهرة بعد تحقيق 13 ميدالية متنوعة، بخلاف تصدر لاعبى المنتخب بمختلف الفئات العمرية التصنيف العالمى.

الكاراتيه

لا يفوت اتحاد السلاح بطولة الا ويترك فيها اثرا ايجابيا ويخرج منها بأكبر عدد من الميداليات ، فحقق منتخب السلاح ذهبيات منافسات المبارزة والشيش والسيف فى البطولة العربية ، و كذلك حصد ذهبية البحر المتوسط و تصدر لاعبى المنتخب التصنيف العالمى للعبة. الخماسى الحديث توج لاعبى الخماسى ب أربعة ميداليات متنوعة بين الذهب والفضة ببطولة فرنسا الدولية ، بالإضافة إلى حصول الاتحاد علي 5 جوائز من أصل 12 جائزة أعلن عنها الاتحاد الدولي للعبه، وهى جائزة أفضل اتحاد فى العالم لعام 2022، كما حصلت مصر على جائزة أفضل بطولة تم تسويقها من خلال تنظيم بطولة العالم للكبار التي أقيمت بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية عام 2022.

السلاح

كما حصلت مصر على جائزة أفضل تنظيم لبطولة عالمية الكبار في عام 2022 وهي تنظيم كأس العالم للكبار فى ملاعب الجامعية الأمريكية بالقاهرة عام 2022.

وحصل اللاعب محمد الجندى على جائزة أفضل لاعب ناشئ فى العالم تحت 21 عاما لعام 2022 ، كما فاز معتز وائل بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 19 عاما في العالم لعام 2022.

رفع الاثقال

لا تمر بطولة الا ويثبت لاعبو رفع الأثقال تواجدهم فيها بالميداليات التى يتم تحقيقها حيث شاركت سارة سمير مؤخرا فى بطولة العالم التى أقيمت فى كولومبيا وتوجت بثلاث ذهبيات ، ومن قبلها البطولة الأفريقية بمصر والتى حصد خلالها لاعبو المنتخب اللقب الافريقى

هذا بجانب تتويج سارة ببرونزية أولمبياد ريو دى جانيرو مع محمد إيهاب صاحب البرونزية أيضا والذى اتجه للتدريب الان.