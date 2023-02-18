شكرا لقرائتكم خبر عن اتحادات السعادة.. السلاح والجودو والكاراتيه والأثقال " ماركة مسجلة "بطولات عالمية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بطولات والقاب كثيرة يحققها اللاعبون المصريون فى مختلف الألعاب الرياضية سواء بطولات عربية او أفريقية او دولية وهو ما تؤكد الارقام والميداليات التى يتم تحقيقها فى مختلف المحافل الرياضية، إلا أن هناك اتحادات تصدرت المشهد و الحصاد فى البطولات.
الجودو
خلال الساعات الماضية توج لاعبو منتخب الجودو بميداليتين فضيتين ببطولة أوربا المفتوحة، فى إنجاز كبير نال إشادة اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة أيضا، عن طريق اللاعبان يسرى سامى و عبد الرحمن عبد الغنى، وذلك تحت إشراف محمد رشوان اسطورة الجودو العالمى صاحب المكانة الكبيرة في مختلف الدول ، اضافة إلى بروتوكول التعاون بين الاتحاد المصري ونظيره اليابانى لتطوير اللعبة وتبادل الخبرات
الكاراتيه
السلاح
توج لاعبى الخماسى ب أربعة ميداليات متنوعة بين الذهب والفضة ببطولة فرنسا الدولية ، بالإضافة إلى حصول الاتحاد علي 5 جوائز من أصل 12 جائزة أعلن عنها الاتحاد الدولي للعبه، وهى جائزة أفضل اتحاد فى العالم لعام 2022، كما حصلت مصر على جائزة أفضل بطولة تم تسويقها من خلال تنظيم بطولة العالم للكبار التي أقيمت بملاعب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية عام 2022.
كما حصلت مصر على جائزة أفضل تنظيم لبطولة عالمية الكبار في عام 2022 وهي تنظيم كأس العالم للكبار فى ملاعب الجامعية الأمريكية بالقاهرة عام 2022.
وحصل اللاعب محمد الجندى على جائزة أفضل لاعب ناشئ فى العالم تحت 21 عاما لعام 2022 ، كما فاز معتز وائل بجائزة أفضل لاعب شاب تحت 19 عاما في العالم لعام 2022.
رفع الاثقال
لا تمر بطولة الا ويثبت لاعبو رفع الأثقال تواجدهم فيها بالميداليات التى يتم تحقيقها حيث شاركت سارة سمير مؤخرا فى بطولة العالم التى أقيمت فى كولومبيا وتوجت بثلاث ذهبيات ، ومن قبلها البطولة الأفريقية بمصر والتى حصد خلالها لاعبو المنتخب اللقب الافريقى
هذا بجانب تتويج سارة ببرونزية أولمبياد ريو دى جانيرو مع محمد إيهاب صاحب البرونزية أيضا والذى اتجه للتدريب الان.