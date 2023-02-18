الإسماعيلى يستأنف اليوم تدريباته استعداداً لمواجهة غزل المحلة بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو تدريباته اليوم السبت استعداداً لمواجهة غزل المحلة بعدما حصل اللاعبين على راحة من المران أمس الجمعة ويتطلع جهاز الدراويش للارتقاء بالجوانب البدنية للاعبين، فضلاً عن استيعابهم الخطط الفنية بشكل أكبر خلال الفترة الحالية.

ويستعد الإسماعيلي فى الوقت الحالي لمواجهة غزل المحلة 21 فبراير الجاري على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار منافسات الأسبوع الـ 19 من عمر مسابقة الدوري المحلي.

يسابق الجهاز الطبى للنادى الإسماعيلى بقيادة مجدى الباز الزمن لتجهيز الثنائى محمد هاشم وأحمد عادل عبد المنعم لاعبا الفريق لمواجهة غزل المحلة المقبلة بالدورى. وتعرض محمد هاشم مدافع الإسماعيلى للإصابة بشد فى العضلة الأمامية فيما يعانى أحمد عادل عبد المنعم من الإصابة بشد فى العضلة الخلفية.

وضع مجدى الباز رئيس الجهاز الطبي بالنادى الاسماعيلى برنامج لتجهيز صالح جمعة صانع ألعاب الفريق لمواجهة غزل المحلة.

ويعانى صالح جمعة من شد في عضلات البطن عقب انتظامه في التدريبات الجماعية للدراويش بعد تنفيذه برنامج بدنى برفقة طارق الباروكى مخطط الاحمال لإستعادة فورمته الفنية والبدنية استعداداً للدور الثانى من الدوري.