شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الجمباز الفنى يشارك فى بطولة لكسمبورج المفتوحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت اليوم بعثة منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات إلى لوكسمبورج، للمشاركة في بطولة لكسمبورج المفتوحة والمقامة في شهر فبراير الجاري.

ويمثل منتخب مصر للناشئين:

- مصطفى أحمد ويحيى زكريا وأحمد شريف ومحمد عطية.

- المدرب الكابتن مصطفى عمر والمدير الفنى والكابتن جمال مطر، والحكم المهندس جاسر أحمد.

سيرين أبو الهدي وشمس على وحلا الشاعر.

والمدربون عمر حسن وسلمى محمود.

والحكم المهندسة هبه زكريا.

ومن جانبه أكد الدكتور إيهاب أمين، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي، أن الاتحاد الدولي للعبة قرر من بطولة العالم 2023 تأهل أول 12 منتخبا مباشرًا إلى أولمبياد باريس 2024، وهو ما سنعمل على تحقيقه البطولة القادمة من خلال إعداد جيد لمنتخب الناشئين رجال وآنسات، لاستكمال مسيرة المنتخب الأول وتدعيمه بأفضل عناصر منتخب الناشئين.

وتابع أمين أن منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات للناشئين يمتلك لاعبين على أعلى مستوى، اكتسبت خبرات كبيرة من خلال المشاركات القارية والدولية والعربية.

وأضاف أمين ان بطولة لكسمبورج المفتوحة يشارك بها لاعبون ولاعبات الصف الأول للجمباز الفني على مستوى العالم، وهي فرصة كبيرة لمنتخب مصر رجال وآنسات لاكتساب خبرات جديدة والمنافسة بقوة مع الدول العظمى للجمباز الفني.

وأضاف أمين أن الاتحاد المصري للجمباز يعمل بكامل طاقته من أجل تجهيز وإعداد ابطال رياضيين واعدين من أجل المشاركة في البطولات الدولية والقارية، وتحقيق أفضل النتايج على المستويين القاري والدولي، حيث تعد هذه البطولة فرصة ذهبية توفر الاحتكاك القوي للاعبي منتخباتنا الوطنية.