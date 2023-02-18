شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلي فى نهائى كأس مصر لكرة اليد مواليد 2008 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2008 الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 28 / 22، في نهائي بطولة كأس مصر، بالمباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب سيتى كلوب السلام.
وشهدت المباراة تألق أنس عمرو دعبس، لاعب فريق الزمالك مواليد 2008، وحصل اللاعب على إشادة المدير الفنى للفريق، نظرًا لتألقه اللافت للأنظار في المباراة.
وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، 26 مارس المقبل موعدا لدور ربع نهائى كأس مصر لكرة اليد للرجال للموسم المحلى 2022 / 2023، بدلا من 19 من شهر فبراير الجارى.
كما حدد الاتحاد المصرى لكرة اليد مواعيد مباريات دور نصف نهائى ونهائى كأس مصر لرجال كرة اليد للموسم المحلى 2022 / 2023، والتى تقرر لها 13 أبريل المقبل لمباريات نصف النهائى، و14 من الشهر نفسه للمباراة النهائية، والذى سيوافق أواخر أيام شهر رمضان المقبل.