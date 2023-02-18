شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يهزم الأهلي فى نهائى كأس مصر لكرة اليد مواليد 2008 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق كرة اليد بنادي الزمالك مواليد 2008 الفوز على نظيره الأهلي بنتيجة 28 / 22، في نهائي بطولة كأس مصر، بالمباراة التي جمعتهما مساء الجمعة على ملعب سيتى كلوب السلام.

وشهدت المباراة تألق أنس عمرو دعبس، لاعب فريق الزمالك مواليد 2008، وحصل اللاعب على إشادة المدير الفنى للفريق، نظرًا لتألقه اللافت للأنظار في المباراة.