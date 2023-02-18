شكرا لقرائتكم خبر عن غزل المحلة يبدأ فى أولى خطوات الحصول على رعاية إمام عاشور عقب الاحتراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى غزل المحلة مخاطبة نظيره الاتحاد المصرى لكرة القدم للحصول على حق رعاية اللاعب إمام عاشور عقب الاحتراف في فريق ميتلاند الدنماركى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وينص الاتحاد الدولى لكرة القدم أن هناك حق رعاية لاى لاعب محترف للنادى الذى قام باكتشاف اللاعب والبداية معه منذ الصغير في ظل احتفاظ الفيفا برعاية المواهب بالأندية، والتى تقدر بـ5% من قيمة عقد احتراف اللاعب.

وكان إمام عاشور انضم إلى ميتيلاند الدنماركى في الميركاتو الشتوي الماضى قادما من نادى الزمالك بعقد ممتد حتى 2027 بمبلغ قدرة 3 ملايين دولار أمريكى، وكان اللاعب انتقل إلى القلعة البيضاء سنة 2019 بعد دفع مبلغ قدرة 12 مليون جنيه.

ويستعد فريق غزل المحلة لملاقاة الإسماعيلى ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم 21 من الشهر الجارى، حيث ستقام على استاد الإسماعيلية في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 26 نقطة، حيث تمكن من الفوز في 7 مباريات و الخسارة في 6 مباريات والتعادل في 5 مباريات.