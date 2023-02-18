شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو البنك الأهلى يحفزون اللاعبين للفوز على سموحة بصرف المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو البنك الأهلى تحفيز لاعبى الفريق بالإفراج عن مستحقاتهم المالية وصرف مكافئة فى حال الفوز على سموحة المواجهة المقبلة بالدورى الممتاز، والخروج من دائرة الهبوط.

ومن جانب آخر، يغيب الإيفوارى رزاق سيسيه مهاجم فريق البنك الأهلى عن مباراة فريقة المقبلة أمام سموحة، ضمن مباريات بطولة الدورى الممتاز بسبب الإصابة عقب الخضوع لكشف طبى تحت إشراف طبيب الفريق.

وجاءت إصابة رزاق سيسيه عبارة عن التهابات في عضلة البطن والخضوع إلى برنامج علاجى خلال الفترة المقبلة للشفاء من الإصابة، والعودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

ويستضيف فريق البنك الأهلى نظيره سموحة ضمن مباريات الجولة الـ19 من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز، والمقرر لها غدا السبت، حيث تقام المباراة على استاد بتروسبورت في تمام الساعة الخامسة مساء.

ويحتل فريق البنك الأهلى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز برصيد 13 نقطة، حيث حقق الفوز في مباريتين والتعادل في 7 مباريات، والهزيمة في 9.