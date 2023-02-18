شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يُصحح أخطاء لاعبى الأهلي فى المونديال قبل مباراة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، على عقد جلسات مكثفة مع لاعبي الفريق على مدار الأيام الماضية من أجل تصحيح الأخطاء التي وقعوا فيها خلال مباريات مونديال الأندية، لاسيما مباراتي ريال مدريد الإسباني وفلامنجو البرازيلي اللتين خسرهما الأهلي (1-4) و(2-4) على التوالى.

ويلتقى الأهلي مع الهلال السوداني في الثالثة عصر غدٍ السبت على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا.

وقام كولر بتجهيز ملخص لأخطاء لاعبي الأهلي في مباراتي الريال وفلامنجو ويأتي في مقدمتها، عدم استغلال الفرص أمام مرمى المنافس وغياب التركيز في الدقائق الأخيرة، الأمر الذي حرم الأهلي من تسجيل أهداف مؤكدة بجانب استقبال أهداف مع نهاية المباراة.

وشاهد كولر مع لاعبي الأهلي أخطاءهم في مباراتي بطلي إسبانيا والبرازيل، وطالبهم بعدم تكرارها في مباراة الغد أمام الهلال بدوري أبطال أفريقيا.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا والتي تضم كلا من ماميلودي صن داونز الجنوب

أفريقي، والهلال السوداني والقطن الكاميروني.

وتغادر بعثة الأهلي السودان غدًا السبت، عقب مباراة الهلال مباشرة إلى أسوان، حيث تقيم البعثة بأسوان لمدة 48 ساعة؛ استعدادًا لمباراة أسوان يوم 21 من الشهر الحالي، ضمن منافسات الدوري الممتاز.